Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 11:30

Мэр Москвы

Собянин: к 2030 году в метро Москвы появится 13 новых пересадок и три вестибюля

Собянин: к 2030 году в метро Москвы появится 13 новых пересадок и три вестибюля

Собянин: московские предприятия снижают нагрузку на окружающую среду

Собянин: Москва демонстрирует рост практически по всем направлениям экономики

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 сентября

Собянин: Москва подписала документы о сотрудничестве на форуме "Облачные города"

Сергей Собянин заявил, что Москва стала форпостом в борьбе за человеческий капитал

Собянин: Москва конкурирует не с региональными столицами, а с мегаполисами мира

Собянин: Москва платит 180 млрд рублей за неработающих в системе ОМС

Собянин предложил пересмотреть соцгарантии для нелегально работающих

Сергей Собянин сравнил производительность труда в Москве и Германии

К 2030 году в метро Москвы появится 13 новых пересадок и три вестибюля, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. В День города в столице заработал участок Троицкой линии метро. С открытых станций можно перейти на МЦК и Калужско-рижскую линию.

Строящиеся пересадки стараются интегрировать в городской транспорт. Например, за последний год открыли три пересадки с Большой кольцевой линии на радиальные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова