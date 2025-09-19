Собянин: к 2030 году в метро Москвы появится 13 новых пересадок и три вестибюля

К 2030 году в метро Москвы появится 13 новых пересадок и три вестибюля, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. В День города в столице заработал участок Троицкой линии метро. С открытых станций можно перейти на МЦК и Калужско-рижскую линию.

Строящиеся пересадки стараются интегрировать в городской транспорт. Например, за последний год открыли три пересадки с Большой кольцевой линии на радиальные.

