Около 850 тыс тонн вторсырья собрали в Москве за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Около 850 тысяч тонн вторсырья удалось собрать в Москве за полгода. Это превышает предыдущий аналогичный показатель на 20%, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Продолжаем реализацию масштабной программы раздельного сбора мусора, в рамках которой уже шестой год подряд растут объемы собранного вторсырья", – указал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Для горожан была выбрана простая двухконтейнерная система. Во дворах и возле соцобъектов присутствуют брендированные контейнеры с синей и серой маркировками. В первые горожане могут выбросить макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые – остальные отходы.

Сбор и вывоз мусора осуществляют около тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией. Содержимое направляют на сортировочные предприятия, на которых при помощи автоматических сепараторов разделяют на различные типы пластика и макулатуры, стекло разных цветов, черные и цветные металлы. После этого их отправляют на переработку.

Участие в программе раздельного сбора мусора является добровольным.

Вместе с тем теперь на переработку в экоточках Москвы можно сдать старые автомобильные шины. Диаметр покрышек не должен превышать 24 дюйма. Из таких шин позже изготавливают резиновую крошку, которая будет служить покрытием спортивных площадок.

