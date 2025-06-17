В Москве появилась возможность сдать старые автошины на переработку

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/ Евгений Самарин

Старые автомобильные шины теперь можно сдать на переработку в экоточках Москвы, рассказала руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

Диаметр покрышек не должен превышать 24 дюйма. Из таких шин позже изготавливают резиновую крошку, которая будет служить покрытием спортивных площадок.

"В Москве уже установлено 14 специальных пунктов приема использованных автомобильных шин. Мы стремимся сделать раздельный сбор отходов максимально доступным и удобным для каждого жителя столицы", – цитирует ее портал мэра и правительства города.

Урожаева подчеркнула, что расширение сети экоточек и появление новых категорий для сырья, которое можно использовать повторно, является важным шагом для снижения нагрузки на окружающую среду.

В настоящий момент проект "Экоточки Москвы", начатый в 2024 году, насчитывает свыше 250 пунктов для сбора текстиля. Ожидается, что в будущем число точек вырастет, а перечень принимаемых отходов расширится – горожане получат возможность сдать батарейки, книги и электронные устройства. Найти ближайший пункт и узнать, какие виды отходов он принимает, можно при помощи специальной карты.

Только за первый квартал 2025 года горожане сдали на переработку около 220 тонн одежды и текстиля. Почти половину собранного вторсырья направили на повторную переработку для производства товаров, четверть – на благотворительность и 8,5% – на захоронение и обезвреживание.

Всего за этот же период москвичи собрали порядка 440 тысяч тонн вторсырья. Мусор вывозят около тысячи специальных машин. Затем содержимое контейнеров попадает на сортировку, где с помощью автоматических сепараторов вторсырье разделяется по типам пластика и макулатуры, цвету стекла и металла. После этого оно отправляется на переработку.

