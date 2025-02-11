Более 1,65 млн тонн вторсырья собрали в Москве в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в 2024 году собрали более 1,65 миллиона тонн вторсырья. Об этом сообщает телеграм-канал городского хозяйства столицы.

Как отметил заммэра Москвы Петр Бирюков, программа раздельного сбора мусора действует уже пять лет. Достигнутые показатели подтверждают ее эффективность.

"Количество собранного вторсырья постоянно растет, только в 2024 году при сортировке было выделено и направлено на переработку свыше 1,65 миллиона тонн, до старта программы в 2019 году выделили всего 450 тысяч тонн", – сказал Бирюков.

По словам вице-мэра, для удобства была выбрана двухконтейнерная система. Во дворах и возле объектов социальной сферы установлены контейнеры с синей и серой маркировкой. В первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые – прочие отходы.

Сбор и вывоз отходов осуществляют около тысячи мусоровозов. Содержимое баков отвозят на сортировочные предприятия. Там вторсырье разделяется на десятки компонентов, после чего они направляются на переработку.

Количество москвичей, которые разделяют мусор, продолжает стабильно расти, отметил Сергей Собянин. Этому в том числе поспособствовала активная информационная работа, которая ведется на экоуроках в образовательных учреждениях, в 11 экоцентрах города и в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ.

Около четырех тысяч контейнеров, сделанных из вторичного пластика, установили в разных районах Москвы. Новые баки появились на площадках для раздельного сбора мусора в ЗАО, ЮЗАО, ЦАО и САО.