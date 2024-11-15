Мусорные контейнеры из вторсырья появились в четырех округах столицы

Фото: пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Около четырех тысяч контейнеров, созданных из вторичного пластика, были установлены в разных районах столицы. Новые баки можно увидеть на площадках для раздельного сбора отходов в Западном, Юго-Западном, Центральном и Северном округах столицы, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Содержание вторичного пластика в новых контейнерах составляет 30%. Специалисты определили соотношение первичного и вторичного сырья опытным путем, основываясь на данных о физико-механических свойствах материала. При этом после окончания различных тестов процент применяемого в ходе производства контейнеров вторсырья может быть увеличен.

Баки из переработанного пластика обладают повышенной устойчивостью к морозу, ультрафиолетовому излучению и химической обработке. Кроме того, за счет низких адгезионных свойств материала отходы не будут прилипать или примерзать к стенкам контейнера.

Вместе с тем новые баки были созданы необычным способом "крышка в крышке". Во время разработки этой конструкции специалисты учли пожелания москвичей. Некоторые горожане хотели, чтобы крышка оставалась открытой, а другие, наоборот, заявили, что ее необходимо всегда держать закрытой, поскольку таким образом осадки не будут попадать в бак и отходы не разнесет ветер. Чтобы удовлетворить пожелания всех, в обычной крышке контейнера было сделано еще одно небольшое отверстие, которое можно легко открыть.

В среднем контейнер из вторсырья может прослужить около трех лет. По истечении этого срока бак планируется направлять на переработку во вторичные пластиковые гранулы, после чего из него будет изготавливаться новый контейнер. Кроме того, в случае повреждения баков их заменят на новые, тоже созданные из вторсырья.

Контейнеры и поддоны из переработанного пластика производит предприятие "Экопласт". Оно было открыто весной 2024 года на территории экотехнопарка "Восток". Там же находится комплекс, в котором происходит переработка отходов. В этом месте проводится отбор полезного вторсырья, которое разделяется по компонентам. Вместе с тем в экотехнопарке располагается завод по переработке полимеров, где из полученного пластика изготавливают вторичную пластиковую гранулу для производства контейнеров.

На заводе по переработке полимеров действуют две лаборатории, обеспечивающие соблюдение всех производственных стандартов. В одной из них специалисты проводят входной контроль качества, оценивают физико-механические свойства материалов и проверяют их устойчивость к разнообразным химическим средам. Вторая лаборатория используется для стендовых испытаний. Там контейнеры подвергаются краш-тестам с ударами, падениями и прочими механическими воздействиями, а также тестируются в условиях морозильной камеры и в тандеме с мусоровозом.

Москвичи ежегодно выбрасывают по 10–15 килограммов одежды. При этом переработке подвергается лишь 1% таких вещей. Для борьбы с этим создан проект "Экоточки", позволяющий помочь не только городу, но и планете.

