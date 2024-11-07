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Москвичи ежегодно выбрасывают по 10–15 килограммов одежды, рассказала руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

По словам руководителя ведомства, переработке подвергается лишь 1% таких вещей. Для борьбы с этим создан проект "Экоточки", позволяющий помочь не только городу, но и планете.

"Мы планируем эту цифру довести до 5–7%, что будет значительным увеличением. И это наша задача где-то на три года", – сказала Урожаева.

Уже сейчас, спустя месяц после начала работы проекта, в столице функционирует около 200 точек по сбору одежды. Их число будет увеличиваться, так как сейчас департамент получил как минимум 5 новых заявок от своих партнеров. Урожаева предположила, что в 2025 году число точек может удвоиться или даже утроиться.

"Я думаю, что к концу следующего года по одежде у нас будет от 400 до 500 точек", – уточнила она.

В будущем, заключила Урожаева, в рамках проектах планируется организовать места для сбора отслуживших батареек и шин.

Тем временем за 2024 год коммунальный флот Москвы собрал с водной акватории города более 600 тонн мусора. Также специалисты избавились почти от 140 различных загрязнений, а со дна извлекли около 6,5 тысячи тонн песка и грунта. В целом судоходный участок Яузы и вся акватория Москвы-реки находится под круглосуточным контролем.

