Коммунальный флот собрал с водной акватории Москвы более 600 тонн мусора с начала года

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В 2024 году коммунальный флот Москвы собрал с водной акватории города более 600 тонн мусора, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты избавились почти от 140 различных загрязнений, со дна извлекли около 6,5 тысячи тонн песка и грунта.

По словам Бирюкова, коммунальные суда ежедневно собирали мусор с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидировали загрязнения, убирали иловый осадок. Заммэра добавил, что благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора вся акватория Москвы-реки в границах города и судоходный участок Яузы находятся под круглосуточным контролем.

Вице-мэр также рассказал, что основные усилия по сбору плавающего мусора сосредоточены в верховьях Москвы-реки. Так обеспечивается чистота русла ниже по течению. Сбор мусора проводят суда-мусоросборщики, в зонах с небольшой глубиной – маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.

Бирюков обратил внимание, что столичный коммунальный флот работает круглый год – даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров. На незамерзающих реках продолжают работать мусоросборщики и катера оперативного реагирования.

Основная часть флота в межнавигационный период пришвартовывается в местах зимней стоянки, где проходит регламентное обслуживание и текущий ремонт.

Ранее сообщалось, что к концу подошла реабилитация Перекопского пруда в ЮЗАО. Водоем находился в плохом состоянии: на дне скопился ил, который провоцировал цветение акватории в теплое время года, а также была частично разрушена береговая полоса.

Специалисты очистили водоем от ила, что привело к увеличению средней глубины пруда. После этого было сформировано ложе водоема. Затем сотрудники КГХ отремонтировали береговую полосу. Теперь она выполнена в вертикальном типе из бревен лиственницы и откосом с отсыпкой щебня.