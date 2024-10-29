На юго-западе Москвы завершили реабилитацию Перекопского пруда

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Реабилитация Перекопского пруда в ЮЗАО подошла к концу, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

Ранее водоем находился в плохом состоянии: на дне скопился ил, который провоцировал цветение акватории в теплое время года, а также была частично разрушена береговая полоса, отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Специалисты очистили водоем от ила, что привело к увеличению средней глубины пруда. После этого было сформировано ложе водоема. Затем сотрудники КГХ отремонтировали береговую полосу. Теперь она выполнена в вертикальном типе из бревен лиственницы и откосом с отсыпкой щебня.

Также на территории пруда обустроены три зоны биоплато, общая площадь которых составляет около 250 квадратных метров. Там высажены более 3,5 тысячи водных растений.

Ранее на северо-востоке столицы стартовала реабилитация Ярославского пруда. Водоем находится в неудовлетворительном состоянии. На его дне накопился ил, акватория обильно зарастает, разрушается береговая полоса. Из-за этого было решено провести реабилитацию пруда, мероприятия планируется закончить до конца года.

В рамках работ специалисты комплекса горхозяйства извлекут свыше 900 кубометров ила, что позволит обеспечить оптимальную температуру для недопущения зарастания растительностью.