Реабилитация Ярославского пруда стартовала на северо-востоке Москвы

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Реабилитация Ярославского пруда началась на северо-востоке столицы. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков.

По словам вице-мэра, водоем находится в неудовлетворительном состоянии. На его дне накопился ил, акватория обильно зарастает, разрушается береговая полоса. Из-за этого было решено провести реабилитацию пруда, мероприятия планируется закончить до конца года, уточнил Бирюков.

В рамках работ специалисты комплекса горхозяйства извлекут свыше 900 кубометров ила, что позволит обеспечить оптимальную температуру для недопущения зарастания растительностью, а также приведут в порядок береговую полосу протяженностью более 180 метров. На заключительном этапе сделают две зоны биоплато общей площадью свыше 432 квадратных метров, где высадят различные водные растения.

Ранее в столице очистили акватории 15 пассажирских причалов. Необходимость мероприятий обусловлена загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом.

Также городские причалы подготовят к зимнему сезону. Лестничные сходы, гранитные покрытия и ограждения очистят от грязи и промоют.