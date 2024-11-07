Традиционная экологическая акция по сбору елок стартует в Москве 1 января

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С 1 января в Москве начинается ежегодная экологическая акция "Елочный круговорот", в ходе которой жители столицы сдают ели в специальные пункты, сообщила руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

Из пунктов приема хвойные деревья отправляются на переработку, где из них делают щепу. Позже ее будут использовать на городских клумбах и в зоопарке. По словам Урожаевой, щепой планируют посыпать дорожки.

"Конечно, в этом году акция "Елочный круговорот" будет вписана в карту "Экоточки Москвы". Эти временные пункты появятся на карте в ближайшее время", – цитирует руководителя ведомства Агентство "Москва".

Кроме того, в летний период на экоточках будет организован сбор одноразовых мангалов для шашлыков.

Проект "Экоточки Москвы" по развитию системы раздельного сбора отходов заработал в октябре текущего года. На его карте можно найти адреса более 200 пунктов приема одежды, текстиля и аксессуаров со всей необходимой информацией.

При этом планируется увеличивать количество экоточек и расширять перечень собираемого вторсырья. Следующими на карте появятся пункты приема автомобильных шин, а затем батареек.