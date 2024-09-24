Москвичи утилизировали более тысячи матрасов с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Фото: пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления"

Жители Москвы отдали на переработку более тысячи старых матрасов при помощи сервиса "Вывоз ненужных вещей". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Функцию по утилизации матрасов запустили в сервисе по просьбам горожан в ноябре 2022 года.

В целом сервис "Вывоз ненужных вещей" помогает москвичам избавиться от ненужных предметов домашнего обихода: крупногабаритной мягкой и корпусной мебели, бытовой техники, электроники.

Каждая из вещей будет проходить свой путь переработки в зависимости от составляющих материалов. К примеру, матрасы поступают на разбор в пункте утилизации, где извлеченные наполнители измельчают и отправляют на санитарную обработку, а полученный материал восстанавливают и используют повторно в производстве новых матрасов.

Благодаря сервису сокращается объем мусора на свалках, что положительно влияет на окружающую среду.

Каждый пользователь может с помощью сервиса заказать отправку на экологичную утилизацию и переработку неограниченного количества предметов. Чтобы это сделать, нужно подать заявку на портале mos.ru, указав в ней адрес, название вещи, удобные дату и время вывоза.

Специалисты могут приехать в любой день недели и даже в день обращения, если заявка была отправлена до 18:00. Они вынесут вынесут ненужные вещи из квартиры и спустят их, даже если в доме нет лифта. Вся процедура занимает в среднем 30 минут.

Отмечается, что заявку может оформить совершеннолетний пользователь, имеющий полную или стандартную учетную запись на портале mos.ru.

За первое полугодие специалисты сервиса "Вывоз ненужных вещей" выполнили 15,4 тысячи заявок, что превышает показатели 2023 года на 24%. Чаще всего горожане сдавали на утилизацию крупную бытовую технику. На переработку отправились пять тысяч стиральных машин, 4,5 тысячи холодильников и более трех тысяч кухонных плит.

При помощи сервиса москвичи сдали более 2 тысяч тонн вторсырья на переработку и экологичную утилизацию. Большая часть из этого получит вторую жизнь: металлолом превращается в новые строительные детали, элементы сантехники, алюминий применяют для производства коробок передач и двигателей для автомобилей.