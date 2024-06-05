Более 2 тыс тонн вторсырья отправили на переработку через сервис "Вывоз ненужных вещей"

Фото: пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления"

Более 2 тысяч тонн вторсырья сдали москвичи на переработку и экологичную утилизацию при помощи столичного сервиса "Вывоз ненужных вещей". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент информационных технологий города Москвы.

"Сервис "Вывоз ненужных вещей" помогает городу заботиться о комфорте и удобстве жителей. Благодаря ему жителям столицы не требуется упаковывать, самостоятельно выносить мебель, спускать тяжелую бытовую технику, искать пункты приема крупногабаритного мусора – достаточно оставить заявку на портале mos.ru", – рассказал руководитель департамента информационных технологий города Москвы Борис Фролов.

Благодаря сервису москвичи могут отправить на переработку старую мебель, сломанную бытовую технику, чугунные ванны, макулатуру и автомобили. Всего за время работы сервиса специалисты вывезли более 20,9 тысячи стиральных машин, свыше 20,6 тысячи холодильников и более 14,7 тысячи кухонных плит.

"85 процентов ненужных предметов получают вторую жизнь. Металлолом превращается в новые строительные детали, элементы сантехники. Алюминий применяют для производства коробок передач и двигателей для автомобилей", – отметил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Среди наиболее тяжелых предметов преобладают транспортные средства. Для их вывоза необходимо предъявить документы, подтверждающие личность и право собственности. За время существования сервиса на переработку отправили уже 35 автомобилей.

Также москвичи обращаются к сервису для вывоза деревянных и металлических дверей, оконных блоков, а также стальных и чугунных ванн. В зависимости от размеров чаши вес чугунных ванн колеблется от 65 до 170 килограммов. С начала работы сервиса горожане отправили на переработку около 1,4 тысячи таких предметов общим весом около 163 тонн.

Ранее сообщалось, что за все время работы сервиса "Вывоз ненужных вещей" горожане отправили на переработку свыше тысячи тонн металла. По словам Пищелко, на предприятиях металлические предметы разделяются при помощи шредера или вручную, после чего из них извлекаются черные и цветные металлы, а также пластик. Затем, если это будет необходимо, их могут переплавить, спрессовать или измельчить, уточнил он.