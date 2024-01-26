Более 853 тонн вторсырья отправили москвичи на переработку в 2023 году

Фото: Пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления"

В 2023 году через сервис "Вывоз ненужных вещей" на переработку было отправлено более 853 тонн вторсырья. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.

По его словам, сервис помогает горожанам решить сразу несколько важных вопросов, связанных с освобождением пространства. Он позволяет экономить силы, не искать пункты приема, а также не выносить тяжелые объекты из дома самостоятельно.

"За счет удобства, надежности и простоты использования все больше жителей доверяют вывоз и утилизацию отслуживших и ненужных вещей сервису на mos.ru: с момента начала работы проекта горожане сдали 1,6 тысячи тонн вторсырья", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Фролова.

Воспользоваться сервисом могут москвичи, авторизованные на mos.ru. Заявки принимают от людей старше 18 лет из всех округов столицы.

Большая часть вещей вывозится бесплатно. Однако за утилизацию мягкой и корпусной мебели, мелкой бытовой техники, макулатуры и ряда других вещей придется заплатить.

Узнать больше о возможностях сервиса и ознакомиться с полным перечнем товаров, которые принимают на переработку, можно на его странице. Услуги москвичам оказывают проверенные специализированные организации.

До этого сотрудники сервиса "Вывоз ненужных вещей" смогли утилизировать 13 предметов мебели и бытовой техники по одной заявке. Во второй по числу предметов заявке было 11 вещей, еще по пяти заявкам на переработку направилось по 10 предметов. Люди избавлялись от крупногабаритной бытовой техники, мебели, матрасов, электроники и мелкой бытовой техники.

