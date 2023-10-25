Москвичам рассказали, что можно утилизировать с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления"

Сервис "Вывоз ненужных вещей" позволяет москвичам утилизировать технику, мебель и даже автомобили. За время его работы специалисты приняли более 55 тысяч заявок, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Борис Фролов.

"Сервис "Вывоз ненужных вещей" уже два года помогает горожанам избавиться от старых, сломанных или ненужных вещей и отправить их на переработку – около 85% сдаваемых предметов и их компонентов могут быть использованы вторично. Заявки принимают онлайн в любое время суток", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

За два года работы сервиса жители столицы отправили на переработку почти 1,4 тысячи тонн вторсырья. Благодаря включению новых категорий предметов, которые можно сдать на переработку, число заявок от горожан в 2023 году выросло на 31%.

К перечню новых вещей добавились пианино, макулатура, деревянные двери, оконные рамы, мелкая бытовая техника и электроника.

Руководитель ГКУ "Новые технологии управления", которое ответственно за сервис, Александр Пищелко отметил, что за два года было утилизировано 15,1 тысячи холодильников, 14,9 тысячи стиральных машин и 10,7 тысячи кухонных плит. Помимо этого, благодаря сервису утилизировали 1,2 тысячи предметов бытовой электроники и оргтехники, а также 1,1 тысячи диванов.

Оставить заявку на вывоз ненужных вещей можно на портале mos.ru. Число предметов, которые можно сдать за один раз, неограниченно. Специалисты сервиса также оказывают услуги по отключению техники от коммуникаций, за исключением газовых плит.

Как сообщалось ранее, только летом 2023 года горожане сдали на утилизацию с помощью сервиса семь тысяч предметов. Вторую жизнь предоставляют 85% отправленным на переработку вещам. В частности, обработанные металлы, пластик, стекло и резину применяют для производства машин, сантехники, мебели, а также в сфере металлопроката.

