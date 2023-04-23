Собянин: городской сервис "Вывоз ненужных вещей"  стал популярным у москвичей 

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За полтора года работы сервиса "Вывоз ненужных вещей" с его помощью в Москве утилизировали свыше тысячи тонн крупногабаритных предметов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Сервис популярен у москвичей. Важно, что все предметы отправляются либо на переработку, либо на утилизацию", – написал мэр.

Он отметил, что большинство вещей вывозят бесплатно. Сначала в сервисе был доступен вывоз только бытовой техники, ванн и автомобилей. Теперь же с его помощью можно избавиться еще от мебели и оконных рам.

Ранее сообщалось, что столичный производитель одежды из яблочной кожуры Boyari расширит ассортимент продукции и начнет создавать одежду из переработанного пластика. Планируется, что объем такого производства составит 3–5 тысяч изделий в год.

