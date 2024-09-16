Москвичи стали чаще избавляться от старой бытовой техники

Фото: 123RF/f8studio

Жители Москвы стали чаще пользоваться сервисом "Вывоз ненужных вещей" на mos.ru. За лето горожане вывезли из квартир на 12% больше старых вещей в сравнении с показателями прошлого года, передает портал мэра и правительства столицы.

При этом от бытовой техники избавляются чаще всего. К примеру, стиральных машин сдали на 27% больше. Также горожане заказывали бесплатный вывоз около 2,8 тысячи холодильников, 2,5 тысячи стиральных машин и 1,4 тысячи кухонных плит.

Вещи направляют в специализированные пункты экологичной утилизации и переработки, где из них делают новые изделия. Более 85% перерабатывается и используется повторно.

В столичном департаменте информационных технологий рассказали, что еженедельно специалисты сервиса обрабатывают свыше 700 обращений. Сдать, в том числе, можно мебель, железные двери, неработающие транспортные средства, журналы и прочее.

Между тем за полгода москвичи также сдали около 720 тысяч тонн вторсырья в рамках программы раздельного сбора мусора. Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что положительная динамика сохраняется благодаря грамотной организации инфраструктуры.

В рамках программы вторсырье направляется на сортировочные предприятия, где его делят по типам пластика и макулатуры, цвету стекла и металла. Затем мусор отправляется на переработку.