Около 720 тыс тонн вторсырья направлено на переработку в Москве за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 720 тысяч тонн вторсырья сдали в рамках программы раздельного сбора мусора в Москве с начала года. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В городе продолжается реализация программы раздельного сбора мусора, она действует с 2020-го и уже доказала свою эффективность и востребованность у москвичей", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

По словам заммэра, положительная динамика программы сохраняется благодаря грамотной организации инфраструктуры. Специалисты должны сделать процесс сбора мусора удобным, поэтому они используют двухконтейнерную систему.

Во дворах и возле объектов социальной сферы есть брендированные контейнеры с синей и серой маркировкой. В первые горожане могут выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, а во вторые – все остальное. Вывозят мусор около тысячи спецмашин.

После этого вторсырье направляется на сортировочные предприятия, на которых его делят по типам пластика и макулатуры, цвету стекла и металла. Затем мусор отправляется на переработку.

Между тем около 550 тонн бытовой техники, мебели и транспортных средств сдали на переработку москвичи с начала года с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" на mos.ru. В числе утилизированных предметов были свыше 5,5 тысячи холодильников, примерно шесть автомобилей, один мотоцикл и 23 новогодние ели.

