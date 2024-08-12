Москвичи сдали 550 тонн вторсырья с начала года через сервис "Вывоз ненужных вещей"

Фото: пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления"

Около 550 тонн бытовой техники, мебели и транспортных средств сдали на переработку москвичи с начала года с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" на mos.ru. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

По информации столичного департамента информационных технологий, в числе утилизированных предметов были свыше 5,5 тысячи холодильников, примерно шесть автомобилей, один мотоцикл и 23 новогодние ели.

Сервис "Вывоз ненужных вещей" позволяет жителям столицы быстро и без хлопот избавиться от старых вещей. При этом самостоятельно москвичам не придется ничего выносить, так как доставку на перерабатывающие предприятия обеспечивают специалисты компании-партнера. Для этого желающим лишь нужно оставить заявку на портале mos.ru и утвердить удобные дату и время.

В общей сложности в неделю жители столицы направляют свыше 700 заявок. При этом за один раз специалисты могут вывезти неограниченное количество предметов, однако в заявке нужно будет указать все эти вещи. Активнее всего москвичи избавляются от крупногабаритной мебели или бытовой техники, а также от различных автомобилей.

Однако не все предметы можно вынести на бесплатной основе. Так, вещи, созданные из материалов, которые не могут быть использованы вторично или требуют более сложной обработки, вывозят на платной основе (деревянные изделия, макулатура, матрасы и пианино). В сервисе указаны тарифы, но они не превышают среднерыночные цены.

Составлять разные заявки на платные и бесплатные предметы не нужно, достаточно указать все предметы в одной, а оператор уже согласует детали по части платных категорий. После этого будет создана квитанция, которая появится в сервисе "Мои платежи" на портале mos.ru, где ее можно будет оплатить.

Сервис доступен для жителей всех округов Москвы, включая ЗелАО и ТиНАО. Благодаря этому москвичи вносят свой вклад в сохранение окружающей среды и заботу об экологии. Так, около 85% предметов, которые сдают горожане, после переработки используются повторно при разработке новых вещей.

За все время работы сервиса жители Москвы отправили на переработку более тысячи тонн металла. На предприятиях металлические предметы разделяются, после чего из них извлекаются черные и цветные металлы, а также пластик. Затем при необходимости специалисты могут их переплавить, спрессовать или измельчить.

