Информационный проект "Экоточки Москвы" начал работу в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый экологический проект "Экоточки Москвы" по развитию системы раздельного сбора отходов заработал на портале mos.ru, передает портал мэра и правительства столицы.

На карте можно найти адреса более 200 пунктов приема одежды, текстиля и аксессуаров со всей необходимой информацией. При этом планируется увеличивать количество экоточек и расширять перечень собираемого вторсырья. Так, следующими на карте появятся пункты приема автомобильных шин, а затем батареек.

Как отметила руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева, в столице стремятся сделать эту практику доступной и понятной для всех горожан.

"Участвуя в проекте "Экоточки Москвы", каждый из нас получает возможность внести значимый вклад в сохранение окружающей среды. В новом проекте правительство Москвы окажет максимальную поддержку организациям, готовым обеспечить надлежащее обращение со всеми видами вторичного сырья", – сказала Урожаева.

Все собранные вещи направят на переработку, благотворительность или продажу в специализированные магазины.

Между тем жители Москвы отдали на переработку более тысячи старых матрасов при помощи сервиса "Вывоз ненужных вещей". Функцию запустили в сервисе по просьбам горожан в ноябре 2022 года.

Сервис "Вывоз ненужных вещей" помогает москвичам избавиться от ненужных предметов домашнего обихода: крупногабаритной мягкой и корпусной мебели, бытовой техники, электроники. Каждая из вещей будет проходить свой путь переработки в зависимости от составляющих материалов.