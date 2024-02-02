Контейнеры для вторсырья в виде колокольчиков стали популярными в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Контейнеры для вторсырья в форме колокольчиков становятся популярными в Москве. Об этом рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.

Речь идет о контейнерах желтого и зеленого цветов для раздельного сбора стекла и пластика. За прошлый год только эти емкости собрали 2 034 тонны вторсырья – на 10% больше, чем в предыдущий год. Правильная сортировка отходов помогает обеспечить их вторичное использование, подчеркнули в ведомстве.

Такие контейнеры стоят в наиболее оживленных местах города. Их могут размещать на территории прогулочных зон, возле метрополитена и ж/д платформ. Всего в Москве установлено свыше 1 000 контейнеров в форме колокольчиков.

Так, в желтые емкости можно выбрасывать отходы из пластика, например упаковки, флаконы для косметики и другие. В зеленых, в свою очередь, можно оставлять стеклянную тару и стеклобой. При этом желательно, чтобы вторсырье было сухим и чистым.

В прошлом году в Москве собрали 1,5 миллиона тонн вторсырья. Как сообщил Сергей Собянин, при создании системы сортировки мусора был сделан упор не на штрафы, а на экологическое просвещение граждан. В 11 экоцентрах города, в том числе в парке "Яуза", можно узнать все про сортировку отходов и сдать на переработку крышки от бутылок.

Кроме того, комплекс городского хозяйства Москвы подготовил серию лекций о раздельном накоплении отходов.



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