Около 440 тыс тонн вторсырья собрано в Москве за первый квартал 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За первый квартал 2025 года в столице собрали порядка 440 тысяч тонн вторсырья в рамках программы раздельного сбора мусора. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, говорится в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

По словам вице-мэра, в городе шестой год работает программа раздельного сбора мусора. Достигнутые показатели подтверждают ее эффективность и востребованность у жителей. Только в прошлом году при сортировке было выделено и направлено на переработку более 1,6 миллиона тонн.

Для максимально удобного процесса сбора мусора специалисты выбрали двухконтейнерную систему. В настоящее время во дворах и около объектов соцсферы установлены брендированные баки с синей и серой маркировкой. В первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые – смешанные отходы.

Мусор вывозят около тысячи специальных машин. Затем содержимое контейнеров попадает на сортировку, где с помощью автоматических сепараторов вторсырье разделяется по типам пластика и макулатуры, цвету стекла и металла. После этого оно отправляется на переработку.

Ранее глава Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил установить льготы и отличительные нагрудные знаки для тех, кто помогает убирать мусор в лесах.

По его словам, рядом с крупными городами часто возникают мелкие свалки или заброшенные места отдыха на природе. Помогать в решении этой проблемы готовы активисты и волонтеры, однако для них следует предусмотреть системы поощрения, уточнил он.