"Коммерсант": Минприроды предлагает увеличить экологический сбор в несколько раз

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Минприроды РФ выступило с предложением увеличить базовые ставки экологического сбора для 35 видов упаковки в 2,1–11,7 раза относительно показателей 2025 года. Об этом сообщает "Коммерсант".

К примеру, для упаковки из комбинированных материалов на основе бумаги ставка экосбора может вырасти в 17,6 раза, до 96,16 тысяч рублей за тонну, для стекла – в 4,5 раза, до 20,13 тысяч рублей, для металлической упаковки – в 12,8 раза, до 35,76 тысяч рублей.

Новые ставки предлагается установить 1 марта 2026 года. По информации источников издания, данная работа ведется совместно с Минсельхозом, Росприроднадзором и Минпромторгом.

На сегодняшний день в РФ действуют базовые ставки экосбора, принятые летом прошлого года на 2025–2027 годы. Они предусматривают ежегодное повышение с учетом прогнозной инфляции.

Минприроды России также готовит ограничения для использования упаковки из полистирола для пищевой продукции, в том числе куриных яиц.

В ведомстве отмечали, что полистирол ломкий, распадается на мелкие части и не востребован на рынке вторичных ресурсов. Это связано с почти полным отсутствием возможности извлечения из общего потока и экономической целесообразности переработки ввиду значительного загрязнения.