На Бали введен запрет на производство бутилированной воды объемом менее 1 литра

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Губернатор Бали Вайан Костер объявил о запрете на производство бутылок для воды объемом менее 1 литра. Об этом сообщает портал Kompas.

Такое решение было принято в попытке урегулировать растущую проблему отходов на острове. Новая политика запрета, которую Костер объявил 5 июня производителям бутилированной воды на встрече в Денпасаре, должна вступить в силу в январе 2026 года.

Предприятия должны распродать оставшиеся запасы, чтобы к 2026 году на Бали не было ни одной бутылки объемом менее 1 литра, уточнил губернатор.

Как сообщает Костер, почти все свалки на острове заполнены до предела. При этом большая часть отходов состоит из одноразового пластика, особенно бутылок из-под воды.

Он подчеркнул, что Бали привлекает туристов своей экосистемой и культурой. В том случае, если окружающая среда будет повреждена, никто больше не захочет туда приезжать, без туризма на острове не будет экономического роста, добавил губернатор.

По его словам, центральное правительство полностью поддержало новую политику.

Ранее врач Алексей Хухрев рассказал, что ежедневно люди съедают по несколько граммов микропластика. Его можно классифицировать на первичный и вторичный. Специалист поделился, что первичный пластик создается с определенной целью.

Например, для загущения косметических растворов, в качестве микроабразива или наполнителя. Также он используется в бытовой химии и промышленных продуктах. Вторичный пластик образуется в результате разрушения более крупных изделий, например, при стирке вещей или в процессе утилизации, объяснил врач.

