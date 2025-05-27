Минприроды РФ планирует запретить упаковку для еды из полистирола

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Минприроды России готовит ограничения для использования упаковки из полистирола для пищевой продукции, в том числе куриных яиц. Об этом ТАСС сообщил замглавы министерства Денис Буцаев.

"В ближайшей перспективе представляется возможным введение ограничений на упаковку для яиц из вспененного полистирола после подтверждения технологической возможности замены на аналогичную упаковку из картона", – сказал собеседник агентства.

По словам Буцаева, полистирол ломкий, распадается на мелкие части и не востребован на рынке вторичных ресурсов. Это связано с почти полным отсутствием возможности извлечения из общего потока и экономической целесообразности переработки ввиду значительного загрязнения.

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