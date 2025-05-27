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27 мая, 10:14

Экология

Минприроды РФ планирует запретить упаковку для еды из полистирола

Фото: 123RF/simol1407

Минприроды России готовит ограничения для использования упаковки из полистирола для пищевой продукции, в том числе куриных яиц. Об этом ТАСС сообщил замглавы министерства Денис Буцаев.

"В ближайшей перспективе представляется возможным введение ограничений на упаковку для яиц из вспененного полистирола после подтверждения технологической возможности замены на аналогичную упаковку из картона", – сказал собеседник агентства.

По словам Буцаева, полистирол ломкий, распадается на мелкие части и не востребован на рынке вторичных ресурсов. Это связано с почти полным отсутствием возможности извлечения из общего потока и экономической целесообразности переработки ввиду значительного загрязнения.

Ранее единый региональный оператор АО "Экотехпром" создал телеграм-бот "Москва сортирует" для раздельного сбора мусора. С его помощью пользователи могут найти адрес ближайшей контейнерной площадки или пункта приема специальных отходов. Для этого нужно набрать слова "Вторсырье", "Смешанные отходы", "Опасные отходы" и направить геолокацию, после чего будет отправлена ссылка на карту.

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