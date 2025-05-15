Эксперты рассказали о влиянии микропластика на экологию и здоровье людей

"Чайные пакетики могут быть опасны", "В мозге человека содержится столько полиэтилена, что из него можно сделать пластиковую ложку", "За неделю человек съедает полимеров весом с пластиковую карточку". Подобные заголовки все чаще мелькают в СМИ и даже в научных статьях. Тема микропластика – частиц пластика размером меньше пяти миллиметров – в последние годы стала резонансной.

С чем связан этот всплеск интереса и кто за этим стоит? Насколько микропластик опасен для людей и экологии планеты? Какие популярные мифы существуют вокруг темы микропластика? Эти и многие другие вопросы в рамках медиаклуба всероссийского экологического движения "Экосистема" обсудили ученые и эксперты.

Модератором дискуссии выступил Жора Каваносян – гидрогеолог и автор экопроекта "Сортировочная" телеканала Москва 24.



