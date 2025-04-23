Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ начали промывать после зимы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты начали промывать фонтан "Золотой колос" на ВДНХ после зимы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Золотой колос" – один из самых необычных фонтанов на территории ВДНХ. Он расположен в центре Третьего Каменского пруда. Из фонтана бьют 66 струй воды, 30 из них достигают 25 метров в высоту", – говорится в сообщении.

В рамках работ альпинисты промоют верхушку сооружения, натрут смальту спецраствором с помощью мягких щеточек, проверят техническое состояние фонтана, конструкции в подземных коллекторах, гидравлику, насосное оборудование и струеобразующие элементы. На работы потребуется до четырех дней.

Как подчеркнул комплекс, в 2018–2019 годах на ВДНХ были отреставрированы все 14 фонтанов Центральной аллеи и сооружения – объекты культурного наследия, в числе которых "Золотой колос", "Каменный цветок" и "Дружба народов".

Ранее подготовка светодинамического музыкального фонтана к новому сезону стартовала в парке музея-заповедника "Царицыно". Мастера демонтировали защитную конструкцию, после чего промыли фонтан и проверили инженерные системы.

Фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей.

