В Москве промыли после зимы памятник Юрию Гагарину

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На Ленинском проспекте привели в порядок после зимнего сезона памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Монумент, установленный почти 45 лет назад на одноименной площади, требует особого ухода. Вначале сооружение промыли водой, затем нанесли специальное моющее средство с нейтральным составом, тщательно очистили все элементы мягкими щеткам. На финальном этапе смыли пену с помощью профессиональных аппаратов высокого давления", – привели в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Работы были выполнены бригадой из шести человек с использованием автогидроподъемников и поливомоечной техники, уточнили в комплексе.

Ранее стартовала подготовка светодинамического музыкального фонтана к новому сезону в парке музея-заповедника "Царицыно". Мастера демонтировали защитную конструкцию, после чего промыли сооружение и проверили инженерные системы.

В Москве также завершился капитальный ремонт трех объектов культурного наследия. Специалисты привели в порядок доходный дом Меркеля, построенный в 1912 году. Также прошли работы в комплексе зданий, возведенных на рубеже XIX и XX веков вдоль Сретенского бульвара. Кроме того, в 2024 году был проведен капремонт в здании, украшенном башенкой с часами.