Подготовка фонтана к открытию сезона началась в парке музея-заповедника "Царицыно"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Подготовка светодинамического музыкального фонтана к новому сезону стартовала в парке музея-заповедника "Царицыно". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по расконсервации фонтана. Это единственное гидросооружение в столице, которое на зимний период закрывают надувным куполом", – отметил он.

Мастера демонтировали защитную конструкцию, после чего промыли фонтан и проверили инженерные системы. Купол, которым закрывают сооружение, сделан из ПВХ и состоит из 8 секторов. Вес каждого из них составляет 400 килограммов. Составные части купола соединены при помощи 4 тысяч болтов и такого же числа пластин.

"Фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей", – подчеркнул Бирюков.

Два года назад его капитально отремонтировали. В рамках работ специалисты обновили акустическую систему и электронную систему управления, усилители мощности звука, подводные светильники, насосное оборудование, системы электроснабжения и водоснабжения.

По словам заммэра, благодаря обновленным линиям управления световым и струйным дизайном гости парка могут наблюдать различные художественные композиции. В музыкальный фонтан входят около 4 тысяч светильников и более 800 струй.

Ранее специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к промывке фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ. Для удаления загрязнений с бронзовых и чугунных элементов, а также с мозаики из смальты используются мягкие кисти и раствор лимонной кислоты. Гранитные поверхности моются с помощью аппаратов высокого давления и нейтральных моющих средств.

