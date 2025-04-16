Городские субботники в Парке Горького пройдут 19 и 26 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей столицы пригласили на городские субботники в Парке Горького, которые пройдут 19 и 26 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парка.

В частности, 19 апреля с 10:15 до 13:00 москвичи смогут присоединиться к акции "Головомойка" в парке искусств "Музеон". В рамках акции планируется отмыть 85 скульптур парка, а также провести работы по очистке забора и подмести асфальт.

Также 26 апреля с 10:00 до 15:00 в Нескучном саду рядом с шахматным клубом "Белая ладья" состоится экосубботник. В этот же день в 11:00 посетители парка смогут присоединиться к разминке, руководить которой будет чемпионка мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

После этого участники субботника подметут прошлогоднюю листву, промоют скамейки, соберут ветки и помогут высадить цветы в вазоны.

Вместе с тем для жителей столицы будут организованы мастер-классы по экологии и выступление диджея. Дети смогут провести время в тематической зоне с персонажами из мультфильмов. Для гостей подготовили сувениры – ручку, из которой можно вырастить подсолнух, гвоздику, фиалку или другие растения.

Сергей Собянин отмечал, что в рамках субботников планируется привести в порядок городские территории, дома и дворы, а также дороги, мосты и памятники. Принять участие в мероприятиях могут все желающие. Подробная информация о местах проведения субботников, а также о пунктах выдачи инвентаря будет публиковаться в СМИ, на сайтах префектур и районных управ.