Подготовку трасс "Автодора" к весенне-летнему периоду завершат до конца апреля

Фото: телеграм-канал "Минтранс России"

Подготовка всех трасс госкомпании "Автодор" к весенне-летнему периоду будет завершена до конца апреля, передает пресс-служба Минтранса РФ.

В доверительном управлении фирмы находятся более пяти тысяч километров трасс, уточнили в ведомстве. На всем километраже специалисты регулярно проверяют состояния дорожного покрытия, водоотводных сооружений, а также земельного полотна, обочин и откосов.

Для выполнения этих работ используется около 5 тысячи единиц спецтехники, включая 880 комбинированных дорожных машин, которые постепенно модернизируются для летнего обслуживания.

Например, вместо снежных отвалов устанавливаются щетки, а распределители реагентов заменяются на поливочное оборудование. Кроме того, подготовка включает в себя мойку и чистку барьерных ограждений, шумозащитных экранов и дорожных знаков. Эксплуатационные службы, в свою очередь, убирают остатки противогололедных материалов с автомобильных дорог.

Тем временем в Москве уже завершилась масштабная промывка дорог и тротуаров. Специалисты тщательно очистили улицы города с помощью концентрированного моющего средства. Им обработают все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, а также прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории.

Вместе с тем в рамках месячника по благоустройству в столице проведут промывку и покраску около 640 тысяч элементов наружного освещения. В план работ войдет 175 тысяч опор наружного освещения, 247 тысяч светильников, 59 тысяч цоколей и 155 тысяч кронштейнов. Также будет обновлено лакокрасочное покрытие.

