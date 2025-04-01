Станции МЦД и МЦК подготовят к летнему сезону

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Инфраструктуру 90 станций и транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) Московских центральных диаметров (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК) подготовят к летнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Для промывки фасадов конкорсов и пешеходных мостов привлекаются бригады промышленных альпинистов. Более 30 таких объектов располагаются на станциях МЦД. Промывка участков сооружений в зоне движения поездов проводится в ночное время.

Кроме того, на платформах вымоют брусчатку и ограждения, навигационные указатели, скамейки и урны, а также обновят покраску. Промывку проведут в том числе в вестибюлях, очистят эскалаторы и подъемники для маломобильных пассажиров, пешеходные тоннели и прочее. При наступлении устойчивых положительных температур в вестибюлях МЦК снимут вторые двери.

Ранее сообщалось, что Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) и МЖД планируют назначить дополнительные поезда в связи с наступлением теплого сезона. Для удобства дачников было увеличено количество поездов на Ярославском и Павелецком направлениях. Помимо этого, на маршруты выйдут еще 24 пригородных поезда.