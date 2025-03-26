Новые остановки наземного транспорта появятся в 12 районах Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В 12 столичных районах появятся 11 новых остановок наземного транспорта с 29 марта, сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

По словам вице-мэра, на новых остановках будет останавливаться транспорт по 22 маршрутам, благодаря чему город продолжит развивать сеть проезда наземного транспорта. Остановочные пункты появятся в районах Бутырском, Войковском, Ломоносовском, Обручевском, а также в Крюкове, Бибиреве, Марьине, Воронове, Конькове, Отрадном, Бекасове и Проспекте Вернадского.

С помощью новых остановок в Зеленограде планируется продлить маршруты № 16 и 32к до остановки "Середниковская улица". Для маршрута № 284 будет организована остановка у станции метро "Бибирево" на улице Пришвина. Кроме того, остановки появятся у станции метро "Тимирязевская".

Вместе с тем маршруты № 764 и 768 будут продлены до новой остановки у станции МЦД Курьяново. Для маршрутов м54, № 23 и 380 в направлении от станции метро "Отрадное" будет добавлена остановка "Северный бульвар, 6". Также для маршрутов с117, № 868 и 1002 в центре одноименного населенного пункта будет добавлена остановка "Яковлевское".

Тем временем старый остановочный пункт "Яковлевское", расположенный на улице Дорожной, переименуют в "Дорожная улица". Помимо этого, у выходов 7–8 станции метро "Новаторская" появятся новые остановки для маршрутов е12, м16, № 153, 553 и н11.

Также будут созданы новые остановки на встречных маршрутах: "Институт эпидемиологии" для – маршрута № 570, "Поворот на Вороново" – для маршрута № 1004 и "Метро "Университет дружбы народов" – для маршрута с976.



1 из 7

С начала года в столице было запущено около 40 новых остановок для автобусов и электробусов на более чем 70 маршрутах, что позволило приблизить общественный транспорт к учебным заведениям, поликлиникам и другим важным объектам транспортной инфраструктуры, уточнили в Дептрансе.

В течение зимы были проведены работы по улучшению более 50 маршрутов. Вместе с тем были добавлены новые остановки для наземного транспорта. Теперь электробусы и автобусы стали более доступными для пассажиров, так как они приближены к важным социальным и транспортным объектам.

Ранее работу двух бесплатных шаттлов до кинопарка "Москино", запущенных в конце декабря 2024 года, продлили. Предполагалось, что маршруты будут ходить до конца зимы, однако автобусы продолжат перевозить пассажиров по выходным. Благодаря им добраться до кинопарка можно от станций метро "Теплый Стан" и "Саларьево". Время работы маршрутов синхронизировано со временем работы "Москино".