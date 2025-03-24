Работа двух бесплатных шаттлов до кинопарка "Москино" продлена

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Работу двух бесплатных шаттлов до кинопарка "Москино", запущенных в конце декабря 2024 года, продлили. Автобусы продолжат перевозить пассажиров по выходным, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Планировалось, что маршруты будут ходить до конца зимы. Благодаря им добраться до кинопарка можно от станций метро "Теплый Стан" и "Саларьево". Время работы маршрутов синхронизировано со временем работы "Москино".

"В декабре прошлого года вместе с департаментом культуры Москвы запустили бесплатные маршруты-шаттлы до кинопарка "Москино" в Краснопахорском районе ТиНАО. За это время 10 современных автобусов совершили уже более 5 тысяч рейсов", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По словам вице-мэра, автобусы ходят в дни работы кинопарка и отправляются от конечных пунктов каждые 30 минут. Кроме того, доехать до кинопарка можно на специальных экспресс-маршрутах.

В начале февраля сообщалось, что бесплатные автобусы-шаттлы до кинопарка "Москино" совершили более трех тысяч рейсов.

Глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин подчеркивал, что совместная работа департаментов культуры и транспорта по запуску шаттлов помогла решить проблему с транспортной доступностью кинопарка.