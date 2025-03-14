Кинопарк "Москино" стал сценической площадкой фильма "Алдан" о герое СВО

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Съемки патриотической драмы "Алдан" состоялись на двух площадках кинопарка "Москино". Премьера фильма запланирована на текущий год, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Кинокартина стала первым проектом о спецоперации, который будет показан в широком прокате. Идею создания фильма поддержал Владимир Путин.

Сюжет рассказывает о подлинной истории якутского IT-предпринимателя, который добровольно ушел в зону СВО. Прототипом героя стал кавалер ордена Мужества, военный врач и замкомандира подразделения 155-й бригады морской пехоты Николай Потапов.

Картину снимали в павильоне "Аэропорт Юрово", площадь которого составляет около 4 тысяч квадратных метров. В его состав включены зона съемок терминала воздушной гавани, гримерные, костюмерные и другие помещения.

В павильоне, задекорированном под аэропорт Шереметьево, сняли сцену прохождения пограничного контроля с актером Иваном Охлобыстиным, а на дороге за Музеем техники Вадима Задорожного – сцену с дочерью главного героя в автобусе.

"Мы рады появлению в Москве развитой экосистемы, которая предоставляет кинопроизводителям доступ к актуальным площадкам при поддержке правительства города. Настоятельно рекомендую кинематографистам обращаться в кинокластер и "Москино" для реализации своих проектов", – подчеркнул генпродюсер фильма Данила Куликов.

Исполнителями ролей стали Иван Охлобыстин, Дмитрий Дюжев, Джефф Монсон, Илья Яковлев, Лоуис Пьер Бруно, Ольга Красько и другие. Также в картине приняли участие якутские актеры, военные, медики, специалисты по нейрофизиологии и представители религиозных конфессий. Режиссером ленты является Дмитрий Кольцов, продюсерами – Данила Куликов и Андрей Сенцов.

Проект удалось реализовать благодаря поддержке Республики Саха и Запорожской области.

Ранее в декорациях "Аэропорт Юрово" сняли комедию "Дорогая, я больше не перезвоню". В фильме рассказывается история московского рекламного специалиста Дани, который теряет сознание и оказывается в странном месте, напоминающем аэропорт. Там есть только два направления: ад и рай. Но Даня хочет найти способ вернуться в мир живых.

