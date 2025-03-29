Вторая промывка дорог и тротуаров с шампунем началась в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Специалисты начали вторую масштабную промывку дорог и тротуаров с шампунем в Москве. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства, ссылаясь на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Первый этап работ проводился в пятницу, 28 марта, уточнил замглавы города. В субботу мероприятия начались в 12:00 по всей столице.

Специалистам предстоит тщательно очистить улицы города с помощью концентрированного моющего средства. Им обработают все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, а также прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории.

"После промывки со специальным средством обязательно проведем обычную мойку водой. В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", – подчеркнул Бирюков.

Специалисты промывают дороги традиционно весной и осенью. Для этого они используют специальный шампунь, с помощью которого удается удалить мазутные, масляные пятна и прочие загрязнения, на которые не может воздействовать чистая вода. При этом данное средство совершенно безопасно, поскольку полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

В недоступных для техники местах работы будут выполняться вручную. К этому привлекут комплексные бригады коммунальных служб, рассказали представители комплекса.

Вместе с тем к открытию сезона фонтанов начали готовить фонтанный комплекс на Манежной площади. К работам привлечены бригада из четырех человек и поливомоечная техника. Специалисты очистят декоративные элементы вручную при помощи мягких кистей и раствора лимонной кислоты, после чего будет проведена промывка водой под давлением.