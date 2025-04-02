В Москве в рамках месячника промоют около 640 тыс элементов наружного освещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве проведут промывку и покраску около 640 тысяч элементов наружного освещения в рамках месячника по благоустройству. Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства столицы.

Как напомнил заммэра Москвы Петр Бирюков, месячник по благоустройству стартовал 1 апреля.

"Проведем мероприятия по промывке и покраске около 640 тысяч элементов наружного освещения – светильников, кронштейнов, цоколей и опор, установок архитектурно-художественной подсветки. Будут задействованы автовышки, поливомоечная техника, бригады ручной уборки", – сказал Бирюков.

По его словам, специалисты промоют 175 тысяч опор наружного освещения, 247 тысяч светильников, 59 тысяч цоколей и 155 тысяч кронштейнов. Также обновят лакокрасочное покрытие.

В настоящее время работы ведутся вдоль крупных вылетных магистралей, площадей и пешеходных зон в центре города и на мостовых сооружениях. Для работ специалисты используют биоразлагаемые моющие средства, которые не наносят вред окружающей среде.

Ранее уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в Москве перевели на летний режим работы. Архитектурно-художественная подсветка включается синхронно с уличным освещением, но отключается в разное время.

В 23:00 перестает работать подсветка на жилых домах, в 00:00 – на административных зданиях, в 01:00 – в вестибюлях станций метро, в 03:00 – на мостах в центре Москвы.