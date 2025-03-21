Количество светодиодных светильников на улицах Москве достигло почти 55%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество светодиодных светильников в системе уличного освещения Москвы достигло почти 55%. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

"В городе с 2015 года реализуется масштабная программа по внедрению энергоэффективных технологий в уличное освещение", – отметил вице-мэр.

Специалисты АО "ОЭК" продолжают заменять в опорах освещения натриевые и галогеновые лампы на энергоэффективные светодиодные. Замену светильников проводят в случае их повреждения или по окончании срока службы. Тем временем в новых опорах, которые появляются в городе в рамках программ по благоустройству, сразу устанавливаются новые современные светильники.

Светодиодные лампы отличаются низким энергопотреблением, экологичностью, не нуждаются в особых условиях эксплуатации и утилизации, подчеркнули в ведомстве. Такие осветительные приборы расходуют на 30% меньше электричества, что позволяет снизить нагрузку на электросеть. Кроме того, срок эксплуатации светодиодов значительно больше, чем у других подобных устройств.

В комплексе обратили внимание, что с 2011 года количество уличных фонарей в столице выросло более чем в два раза. В дальнейшем специалисты планируют сделать всю систему городского освещения энергосберегающей.

Ранее Бирюков рассказал, что уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в Москве перевели на летний режим работы. По его словам, специалисты руководствуются уровнем фактической освещенности и графиком включения и выключения наружного освещения и подсветки.

Архитектурно-художественная подсветка включается синхронно с уличным освещением, но отключается в разное время. В 23:00 перестает работать подсветка на жилых домах, в 00:00 – на административных зданиях, в 01:00 – в вестибюлях станций метро, в 03:00 – на мостах в центре Москвы.