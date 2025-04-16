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16 апреля, 12:02

Город

Коммунальные службы продолжают промывку фасадов и цоколей зданий в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Коммунальщики продолжают промывать фасады и цоколи многоквартирных домов и административных зданий в рамках месячника весеннего благоустройства. Об этом пишет телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

"При необходимости проводим ремонт входных групп, покраску цоколей. Во дворах и скверах прогребаем газоны и цветники, приводим в порядок детские и спортивные площадки, окрашиваем скамейки и урны", – говорится в сообщении.

Месячник по благоустройству стартовал 1 апреля, в его рамках планируется провести промывку и покраску около 640 тысяч элементов наружного освещения. Будут задействованы автовышки, поливомоечная техника и бригады ручной уборки.

Также к летнему сезону специалисты подготовят 270 столичных прудов. Общая площадь акваторий и береговой территории превышает 700 гектаров.

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