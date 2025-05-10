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10 мая, 18:30

Происшествия

Более 20 лесных пожаров тушат в Бурятии

Более 20 лесных пожаров тушат в Бурятии

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Более 20 лесных пожаров общей площадью свыше 35 тысяч гектаров тушат в Бурятии, при этом угрозы населенным пунктам нет. Об этом сообщило агентство лесного хозяйства республики. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

В Калуге ликвидирован узел связи мошенников. Правоохранители уже задержали и допросили одного подозреваемого. По предварительным данным, нелегальную работу ему предложили через мессенджер. Он заселился в квартиру, заранее арендованную для него в областном центре. Там уже находилось оборудование для активации и подмены телефонных номеров.

Следователи заинтересовались ЧП с аттракционом в Магнитогорске. 9 мая в парке "Центральная городская ярмарка" аттракцион остановился, из-за чего люди повисли вниз головой. В таком положении они провели минимум 15 минут. В настоящий момент проходит доследственная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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