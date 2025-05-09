Патриарх Кирилл поздравил с избранием нового Папу Римского Льва ХIV

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Папу Римского Льва XIV с избранием на престол и выразил надежду на развитие отношений между Русской православной и Римско-католической церквями. Соответствующая телеграмма размещена на сайте патриархии.

"Вы начинаете служение предстоятеля Римско-Католической Церкви в особый исторический момент, связанный как с рядом цивилизационных вызовов, так и с определенными знаками надежды. В этом контексте взаимоотношения христианского Востока и Запада приобретают особенное значение для судеб мира", – указал патриарх.

Также он обратил внимание на имя, взятое новым понтификом, указав, что оно отсылает к личности одного из предшественников – святителя Льва.

"Защитник христианской общины Рима перед лицом варварских нашествий, поборник учения о полноте Божества и человечества Господа Иисуса Христа и созидатель единства в истине, этот угодник Божий, равно почитающийся и католиками, и православными", – отметил патриарх Кирилл.

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево был избран новым Папой Римским 8 мая, став первым в истории понтификом из Соединенных Штатов. Он взял себе имя Лев ХIV. Церемония интронизации Папы Римского пройдет 18 мая на площади Святого Петра в Ватикане.

Владимир Путин поздравил понтифика с избранием. Глава государства выразил уверенность в дальнейшем развитии конструктивного диалога и взаимодействия, налаженных между Россией и Ватиканом. Он также пожелал понтифику успехов в выполнении миссии, здоровья и благополучия.

