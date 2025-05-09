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09 мая, 14:35

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МИД: РФ рассчитывает, что с избранием Льва XIV диалог с Ватиканом будет развиваться

РФ рассчитывает, что с избранием Льва XIV диалог с Ватиканом будет развиваться – МИД

Фото: ТАСС/АР/Alessandra Tarantino

Москва рассчитывает, что с избранием Папы Льва XIV развитие российско-ватиканского диалога продолжится. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Текст ее комментария опубликован на сайте дипломатического ведомства.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона ценит взаимодействие с Ватиканом в решении некоторых гуманитарных вопросов, связанных с украинским кризисом.

"Отношения между Россией и Святым престолом традиционно отличаются конструктивным и взаимоуважительным характером. В их основе лежит общая приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, созвучность подходов по многим вопросам", – добавила представитель дипведомства.

Ранее Владимир Путин поздравил Папу Льва ХIV с избранием. В своем письме глава государства выразил уверенность в дальнейшем развитии конструктивного диалога и взаимодействия, налаженных между Россией и Ватиканом. Он также пожелал понтифику успехов в выполнении миссии, здоровья и благополучия.

Новым Папой Римским 8 мая был избран американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Он принял имя Лев XIV. Прево стал первым в истории понтификом из США.

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