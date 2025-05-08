Новым Папой Римским стал кардинал Роберт Прево

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Новым Папой Римским избран американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Он принял имя Лев XIV.

Прево стал первым в истории понтификом из США. Его имя назвал кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти. С балкона собора святого Петра он произнес латинскую формулу Habemus papam (У нас есть Папа).

Конклав избрал Папу Римского вечером 8 мая. Выборы нового понтифика проходили в Ватикане в Сикстинской капелле 7-8 мая. При этом первые три тура голосования оказались безрезультатными.

Предыдущий Папа Римский Франциск ушел из жизни в возрасте 88 лет 21 апреля. Причиной смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца.

