08 мая, 20:19В мире
Новым Папой Римским стал кардинал Роберт Прево
Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino
Новым Папой Римским избран американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Он принял имя Лев XIV.
Прево стал первым в истории понтификом из США. Его имя назвал кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти. С балкона собора святого Петра он произнес латинскую формулу Habemus papam (У нас есть Папа).
Конклав избрал Папу Римского вечером 8 мая. Выборы нового понтифика проходили в Ватикане в Сикстинской капелле 7-8 мая. При этом первые три тура голосования оказались безрезультатными.
Предыдущий Папа Римский Франциск ушел из жизни в возрасте 88 лет 21 апреля. Причиной смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца.