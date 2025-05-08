Конклав не смог избрать нового Папу Римского

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Второй и третий туры голосования на выборах Папы Римского завершились безрезультатно. Об этом сообщает РИА Новости.

Из трубы на крыше Сикстинской капеллы поднялся черный дым, что означает, что ни один из кандидатов на пост будущего понтифика не набрал нужного числа голосов.

Отмечается, что в четверг, 8 мая, запланированы еще два голосования.

Накануне в Ватикане начались выборы нового Папы Римского. 133 кардинала-выборщика, каждый из которых может претендовать на престол, вошли в Сикстинскую капеллу для голосования.

При этом в результате первого голосования кардиналам не удалось выбрать нового понтифика. Для избрания Папы Римского одному из кардиналов необходимо набрать минимум две трети голосов.