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Первое голосование на выборах Папы Римского оказалось безрезультатным. Об этом сообщает ТАСС.

Из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане пошел черный дым. Это означает, что ни один из кандидатов на пост нового понтифика не смог набрать нужного числа голосов.

В среду, 7 мая, в Ватикане начались выборы нового Папы Римского после того, как 133 кардинала-выборщика, каждый из которых может претендовать на престол, вошли в Сикстинскую капеллу. Для избрания нового понтифика конкретному человеку необходимо набрать минимум две трети голосов.

До этого в ходе предыдущих собраний кардиналы обозначили главные характеристики будущего понтифика. Новый глава церкви должен оказаться истинным лидером, способным построить диалог с другими религиозными и культурными мирами. Также он должен быть способным стать проводником для людей, облегчая их общение в момент, когда мир дезориентирован и переживает кризис.