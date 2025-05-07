В Ватикане начались выборы нового Папы Римского

Фото: ТАСС/EPA/ANGELO CARCONI

В Сикстинской капелле Ватикана начались выборы нового Папы Римского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

В сообщении указали, что 133 кардинала-выборщика, каждый из которых может претендовать на престол, уже вошли в Сикстинскую капеллу. После оглашенной формулы extra omnes (все вон) кардиналов "отрезали от внешнего мира". По информации службы печати Святого престола, в капелле не работает сотовая и прочая связь.

Утром 7 мая в соборе Святого Петра прошла торжественная месса во имя успеха конклава. Ее возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре, который не участвует в конклаве в силу своего возраста.

Священник в своей проповеди говорил о сложности времен и отметил серьезные ожидания от католической церкви и нового Папы Римского, который "должен разбудить совесть общества".

До этого в ходе предыдущих собраний кардиналы обозначили главные характеристики будущего понтифика. Новый глава церкви должен оказаться истинным лидером, способным построить диалог с другими религиозными и культурными мирами. Также он должен быть способным стать проводником для людей, облегчая их общение в момент, когда мир дезориентирован и переживает кризис.

Предыдущий Папа Римский Франциск ушел из жизни в возрасте 88 лет 21 апреля. Причиной смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца.

Для избрания нового понтифика конкретному человеку необходимо набрать минимум две трети голосов. Как сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, на пост понтифика претендуют представители разных направлений. Глава СВР отмечал, что в их числе есть представители как реформистского движения, так и традиционного крыла католической церкви.