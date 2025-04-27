Нарышкин: на пост Папы Римского претендуют представители разных направлений

27 апреля, 12:28Политика
Фото: AP Photo/Gregorio Borgi
На пост Папы Римского претендуют представители разных направлений, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Об этом сообщает ТАСС
Глава СВР отметил, что в их числе есть представители как реформистского движения, так и традиционного крыла католической церкви.
"Я бы сказал, что вероятность и того, и другого примерно одинаковая", – сказал Нарышкин, отвечая на вопрос о возможной кандидатуре нового Папы Римского.
Папа Римский Франциск ушел из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца.
Понтифика похоронили в церкви Богоматери Великой 26 апреля. Сама церемония погребения состоялась в присутствии узкого круга лиц. В их число вошли несколько кардиналов.
После похорон Франицска его гробница будет открыта для посещения. Прийти туда можно будет с воскресенья, 27 апреля.
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