26 апреля, 14:57В мире
Папу Римского Франциска похоронили в церкви Богоматери Великой
Фото: ТАСС/АР/Willy Kurniawan
Папу Римского Франциска похоронили в церкви Богоматери Великой, передает ТАСС.
Уточняется, что церемония погребения состоялась в присутствии узкого круга лиц. В их число вошли несколько кардиналов.
В ходе заупокойной мессы, которая прошла на площади Святого Петра в Ватикане, кардинал Джованни Баттиста Ре прочитал проповедь, напомнив о важнейших моментах жизни и значимых личностных чертах Франциска, назвав его "Папой среди людей". За церемонией наблюдали 250 тысяч человек.
Папа Римский ушел из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца.
На следующий день в капелле ватиканской резиденции понтифика – доме "Святой Марфы" – состоялось прощание с Франциском. На церемонии могли присутствовать лишь члены курии, сотрудники Ватикана, а также ассистенты понтифика и обслуживающий персонал. 23 апреля гроб с телом папы был выставлен в соборе Святого Петра для публичного прощания.
После похорон Франицска его гробница будет открыта для посещения. Прийти туда можно будет с воскресенья, 27 апреля.
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