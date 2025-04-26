Фото: ТАСС/АР/Willy Kurniawan

Папу Римского Франциска похоронили в церкви Богоматери Великой, передает ТАСС.

Уточняется, что церемония погребения состоялась в присутствии узкого круга лиц. В их число вошли несколько кардиналов.

В ходе заупокойной мессы, которая прошла на площади Святого Петра в Ватикане, кардинал Джованни Баттиста Ре прочитал проповедь, напомнив о важнейших моментах жизни и значимых личностных чертах Франциска, назвав его "Папой среди людей". За церемонией наблюдали 250 тысяч человек.

Папа Римский ушел из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца.

На следующий день в капелле ватиканской резиденции понтифика – доме "Святой Марфы" – состоялось прощание с Франциском. На церемонии могли присутствовать лишь члены курии, сотрудники Ватикана, а также ассистенты понтифика и обслуживающий персонал. 23 апреля гроб с телом папы был выставлен в соборе Святого Петра для публичного прощания.

После похорон Франицска его гробница будет открыта для посещения. Прийти туда можно будет с воскресенья, 27 апреля.