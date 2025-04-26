Заупокойная месса по Папе Франциску завершилась в Ватикане

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Заупокойная месса по Папе Римскому Франциску завершилась на площади Святого Петра в Ватикане. За церемонией наблюдали 250 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

Уточняется, что 50 тысяч человек находились на самой площади, а все остальные расположились на прилегающих к ней улицах. В ряде точек работали большие экраны, на которых велась трансляция мессы.

Возглавлявший церемонию кардинал Джованни Баттиста Ре, декан кардинальской коллегии, прочитал проповедь, в ходе которой он напомнил о важнейших моментах жизни и значимых личностных чертах Франциска, назвав его "Папой среди людей".

Вместе с тем тысячи людей уже выстроились вдоль маршрута, по которому гроб понесут из Ватикана к месту погребения понтифика. Уточняется, что процессия пройдет в том числе по проспекту Императорских форумов, между руин Древнего Рима и перед Колизеем.

Вечером в субботу, 26 апреля, как и в завершение нескольких предыдущих дней, на площади перед Санта-Мария-Маджоре будет проведена заупокойная молитва.

Папа Римский ушел из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца.

На следующий день в капелле ватиканской резиденции понтифика – доме "Святой Марфы" – состоялось прощание с Франциском. На церемонии могли присутствовать лишь члены курии, сотрудники Ватикана, а также ассистенты понтифика и обслуживающий персонал. 23 апреля гроб с телом папы был выставлен в соборе Святого Петра для публичного прощания.

После похорон Франицска его гробница будет открыта для посещения. Прийти туда можно будет с воскресенья, 27 апреля.