Metro: перстень Папы Римского Франциска уничтожат во избежание подделок

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Перстень Папы Римского Франциска будет уничтожен, чтобы избежать возможных подделок. Об этом сообщает издание Metro.

Уникальное украшение разобьют молотком и положат в гроб во время церемонии прощания. С помощью перстня обычно запечатываются письма воском и проставляются официальные печати на документах, в связи с чем крайне необходимо избежать каких-либо потенциальных подделок.

Отмечается, что перстень каждого Папы Римского уникален, его разрабатывают мастера-члены Римской гильдии ювелиров. Украшение не могут передавать или создавать снова.

Папа Римский Франциск скончался на 89-м году жизни утром 21 апреля. Причиной смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца.

Похороны понтифика пройдут 26 апреля. Их планируют посетить сразу несколько президентов, в том числе глава Белого дома Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон.

В завещании Франциск просил похоронить его в простой гробнице в римской базилике Санта-Мария-Маджоре на Эсквилинском холме. Также его могила должна быть подготовлена в локуле бокового прохода между капеллами Паолина и Сфорца.