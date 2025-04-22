МИД Израиля удалил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска

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МИД Израиля удалил публикации с соболезнованиями в связи с кончиной Папы Римского Франциска, размещенные в соцсетях, пишет RT со ссылкой на The Jerusalem Post.

"Министерство иностранных дел ненадолго опубликовало сообщения в социальных сетях со словами: "Покойся с миром, Папа Франциск. Да будет благословенна его память", – указано в материале.

Удаление сообщений вызвало недоумение и привлекло внимание, пишут журналисты. Источники издания утверждают, что публикации изначально были размещены по ошибке.

Ведомство, в свою очередь, напомнило о высказываниях Франциска, касающихся конфликта Израиля с палестинским движением ХАМАС.

Понтифик скончался на 89-м году жизни утром 21 апреля. Причиной смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца.

Похороны пройдут 26 апреля. Их планируют посетить сразу несколько президентов стран, в том числе глава Белого дома Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон.

В завещании Франциск просил похоронить его в простой гробнице в римской базилике Санта-Мария-Маджоре на Эсквилинском холме. Также его могила должна быть подготовлена в локуле бокового прохода между капеллами Паолина и Сфорца.

